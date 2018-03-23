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Юбилей на Марсе: Curiosity проработал две тысячи дней на красной планете
// фото: NASA / JPL-Caltech/MSSS
12:12, 23 Mar 2018
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Сегодня марсоход Curiosity празднует двухтысячный день работы на поверхности Марса, отметив этот знаменательный день фотографией залежей глины, потенциально скрывающей в себе последние следы океанов планеты, сообщает НАСА.

Марсоход Curiosity, четвертый ровер НАСА, приземлился на поверхность красной планеты 6 августа 2012 года после сложнейшей процедуры посадки, которую участники миссии и журналисты окрестили "семью минутами ужаса", в кратере Гейл. За минувшие годы марсоход успешно выполнил все основные задачи поставленной перед ним миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил множество других открытий.

Curiosity был построен c расчетом на большую долговечность, в том числе и за счет радиоизотопного генератора тепла и тока, работающего на российском плутоне, однако за минувшие годы пилотам миссии и инженерам уже приходилось решать ряд технических сложностей, заставивших команду Curiosity задуматься о безопасности ровера, пишет РИА Новости.

Несмотря на все технические проблемы, четвертый ровер НАСА, как и его старший брат Opportunity, уже проработал гораздо дольше на поверхности Марса, чем изначально рассчитывали ученые — две тысячи марсианских дней вместо 668 суток. За это время марсоход проехал 18,7 километра  и поднялся почти до вершины горы Шарп, склоны которой он сейчас изучает.

По текущим оценкам инженерной команды Curiosity, плутониевые генераторы тепла и электричества проработают еще около 7-8 лет, что позволит ему с комфортом дожить до посадки следующего ровера НАСА, марсохода "Марс-2020".

Сейчас Curiosity находится в верхней части горы, на так называемом "плато Науклуфт", где залегают породы, сформировавшиеся в то время, когда Марс начал терять свою атмосферу и воду и постепенно стал сухим. Недавно марсоход открыл необычные залежи песка в этой части плато, получившей имя "гряда Веры Рубин". Они показали, что красная планета продолжала оставаться "мокрой" гораздо дольше, чем раньше считали ученых.

Новые залежи глины, найденные неподалеку от текущего места стоянки Curiosity, помогут, как считают в НАСА, получить новую информацию о том, когда океаны Марса могли исчезнуть и что послужило причиной их испарения в космос. Помимо поисков следов воды, они помогут марсоходу впервые проверить работу бура в "боевых" условиях.




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