Астрономы предупредили о магнитной буре в апреле

Магнитная буря и неделя геомагнитных возмущений ожидает жителей Земли в середине апреля, прогнозируют астрономы.

Так, 11 апреля и с 13 по 19 апреля ожидаются геомагнитные возмущения, а 12 апреля — магнитная буря, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Прохождение Земли через потоки солнечного ветра не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности.