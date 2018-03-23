Российский ЦИК объявил Путина победителем президентских выборов

ЦИК России огласил официальные результаты прошедших 18 марта выборов президента. Действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом 76,69% голосов.

За Путина проголосовали 56 млн 430 тысяч 712 избирателей. Это его личный рекорд - предыдущий он поставил на выборах в 2004 году, набрав 71,31%.

Для Путина новый президентский срок станет уже четвертым в общей сложности и вторым подряд. Между вторым и третьим президентскими сроками Путин четыре года занимал пост премьер-министра, сообщает ВВС.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин стал вторым, получив 11,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, говорится в постановлении ЦИК. За него проголосовали более 8 с половиной миллионов граждан России.

На третьем месте - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%), на четвертом - Ксения Собчак (1,68), участвовавшая в выборах от партии "Гражданская инициатива", на пятом - основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,05%).

Бизнес-омбудсмен Борис Титов получил 0,76% голосов, представитель "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,68%, а меньше всех - 0,65% - лидер "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин.

Явка на выборах составила 67,54%. На 16 участках итоги выборов отменены, еще по семи участкам материалы направлены в суд, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Всего в выборах принимали участие 8 кандидатов. Последние 4 места заняли бизнес-омбудсмен Борис Титов, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин и кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский.