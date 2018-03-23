Трамп заменил советника по нацбезопасности Макмастера

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер покидает свой пост. Его место уже 9 апреля займет бывший представитель США в ООН Джон Болтон.

Об этом Дональд Трамп сперва сообщил в своем "Твиттере", а затем официальные представители Белого дома распространили соответствующие заявления самого Макмастера, руководителя администрации Белого дома и самого президента.

"Я рад сообщить, что с 9 апреля 2018 года моим новым советником по национальной безопасности станет посланник в ООН Джон Болтон. Я очень благодарен за службу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом"

Согласно официальной версии Белого дома, "Дональд Трамп и генерал Макмастер пришли к общему решению об отставке последнего с должности советника по национальной безопасности Белого дома, этому решению предшествовала долгая дискуссия и общее понимание, что появление новой команды положит конец постоянным спекуляциям".

Как сообщает ВВС, по договоренности с президентом США генерал Макмастер останется на своем посту до середины апреля, а затем передаст дела.

Как рассказал сам Макмастер, он попросил президента США разрешить ему уйти на пенсию этим летом, после 34 лет службы. Он отметил, что самой большой честью за все годы его картеры была возможность служить американскому народу "плечом к плечу с невероятными военными и гражданскими согражданами".

Генерал также поблагодарил президента за честь быть его советником по национальной безопасности.