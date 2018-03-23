Украинцы тратят на алкоголь и сигареты больше, чем на здоровье

Украинцы тратят больше денег на вредные привычки, чем на здравоохранение, образование, одежду, развлечения и отдых. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как стало известно, самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания, на них они тратят 42,1% от всех расходов. На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.

А на четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак. На них в прошлом году украинцы потратили более 146 миллиардов гривен. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения, пишет korrespondent.net