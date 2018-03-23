iPhone X обошел по скорости Galaxy S9

Блогер Ник Акерман опубликовал на своем YouTube-канеле видео с тестированием флагманов iPhone X и Galaxy S9. По итогам противостояния лучше с точки зрения производительности себя показал iPhone X.

В видео показаны несколько тестов устройств, среди которых время загрузки после включения, время разблокировки и время запуска приложений, а также игр.

Как пишет korrespondent.net, iPhone X быстрее включается и запускает игры. В то же время Galaxy S9 выигрывает при запуске мессенджеров и передаче информации через интернет-браузер.