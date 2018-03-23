Трамп объявил о новых тарифах на китайский импорт

Президент США Дональд Трамп объявил о скором введении тарифов на импорт целого ряда товаров из Китая, а также ограничений на китайские инвестиции в американскую экономику, так как, по его словам, Пекин годами занимался кражей интеллектуальной собственности.

Новые 25-процентные тарифы затронут товары, ежегодный импорт которых составляет до 60 млрд долларов.

Посольство Китая в Вашингтоне выразило сильное разочарование решением Белого дома, сообщает ВВС.

Американский президент уже не первый год возмущается дефицитом в торговле с Китаем, который в прошлом году достиг 504 миллиардов долларов.

Министерство торговли Китая еще до объявления решения Трампа предупреждало, что готово предпринять "необходимые контрмеры", и обвиняло США в нарушении правил международной торговли.

Дональд Трамп сказал, что добивается, чтобы условия для американских компаний были эквиваленты условиям для китайского бизнеса.

Американский президент отдал распоряжение министерству финансов в течение 15 дней составить список товаров, на которые будут повышены тарифы. Правила об ограничении китайских инвестиций в американскую экономику должны быть сформулированы в ближайшие 60 дней.