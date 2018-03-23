Во Вьетнаме более десяти человек погибли при пожаре в многоэтажке

Не менее 13 человек погибли при пожаре в жилом многоэтажном доме во вьетнамском Хошимине, сообщает газета VNExpress.

Пожар произошел в ночь на пятницу в 20-этажном здании, в котором проживают более 700 семей. Некоторые люди погибли, пытаясь спастись от огня, выпрыгнув из окон с большой высоты. По данным полиции, ранения различной степени тяжести получили более 10 человек, передает РИА Новости

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