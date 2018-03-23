Все те же методы: Савченко объявила голодовку

Народный депутат Надежда Савченко во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что с сегодняшнего дня начинает голодовку. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщает 112 Украина.

"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим, я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и в украинской власти", - сказала нардеп.

К слову, летом 2014 года Надежду Савченко похитили и поместили в российский СИЗО. Через несколько месяцев она объявила голодовку в знак протеста против задержания. За время пребывания в заключении в России Савченко несколько раз объявляла голодовку, пишет korrespondent.net