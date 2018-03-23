На военной авиабазе США смертник подорвал авто

В Калифорнии на территории авиабазы Военно-воздушных сил США Трэвис взорвался загруженный баллонами с пропаном автомобиль, передает телеканал CBS.

Инцидент произошел на въезде на авиабазу. По данным источника в правоохранительных органах Калифорнии, водитель подъехал к воротам, после чего умышленно подорвал баллоны. В результате инцидента он погиб на месте.

Военнослужащие сразу потушили горящий автомобиль, огонь не перекинулся. Обошлось без пострадавших.

Полиция рассматривает версию теракта. На данный момент угрозы для авиабазы нет, сообщает korrespondent.net

База ВВС Трэвис - основной военно-воздушный грузовой и транспортный терминал на западном побережье. На базе находятся около 7 тысяч военнослужащих ВВС США.