Высланные из России британские дипломаты покинули посольство

С территории посольства Великобритании выехали три микроавтобуса. Оставшиеся сотрудники дипмиссии — несколько десятков человек — вышли во двор и проводили их аплодисментами.

Во вторник Лондон покинули 23 российских дипломата с семьями. Британия объяснила высылку причастностью России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которого вместе с дочерью нашли без сознания в британском городе Солсбери.

В качестве реакции Лондон, помимо высылки дипломатов, решил заморозить двусторонние контакты с Москвой на высшем уровне. Россия приняла зеркальные меры и объявила о высылке дипломатов, а также отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета, напоминает РИА Новости.