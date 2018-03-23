В США родилась двухголовая змея с двумя сердцами. ВИДЕО

Во Флориде в США заводчик змей принес местному ветеринару необычного удава. Рептилия родилась с двумя головами, и может ими шевелить асинхронно. Об этом пишет National Giographic.

Как только рептилия попала к ветеринару, она решила сделать ей рентген. В итоге оказалось, что змея не только имеет две головы, но также и два сердца. Этот факт очень удивил доктора, поскольку у двухголовых животных обычно одно сердце, пишет korrespondent.net

"Это было превосходно - осознавать, что рептилия является двумя змеями, заключенными в одной оболочке", - отметила доктор Лаурен Тилен.

В настоящее время ветеринар намерена продолжить изучать необычный экземпляр, случайно попавший к ней. В частности - определить, сколько у него пищеварительных органов.