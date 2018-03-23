Молдова наращивает экспорт алкогольной продукции

Молдова наращивает третий год подряд экспорт алкогольной продукции, который в минувшем году превысил $195,8 млн., что на $26,8 млн. или 16% больше 2016 г.

Основным рынком сбыта остается СНГ - $72,7 млн (+$6,7 млн). Рост в Евросоюз еще более впечатляющий - на $10,1 млн - до $60,8 млн На долю остальных стран пришлось $62 млн (+$9,7 млн).



Среди стран, главными потребителями молдавской алкогольной продукциистали Беларусь - $38,6 млн (+12%), Россия - $14,3 млн (+26,5%) и Румыния - $13,6 млн (+50%). Ненамного отстали от последней Польша - $13,5 млн и Китай - $12,6 млн (+40%).



По данным Национального бюро винограда и вина, в 2017 г. виноградарско-винодельческий сектор зафиксировал крупнейший за последние четыре года прирост объема производства вина - с 14 до 18 млн дал. Объем экспорта молдавских вин в 2017 г. превысил 14,05 млн дал - на 5,5% больше чем годом ранее. В денежном выражении рост достиг 16% - до $128,4 млн При этом, 29% экспорта составили бутилированные вина. Их поставлено за рубеж 54,2 млн дал на $71,2 млн, передает Инфотаг.