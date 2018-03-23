В Стокгольме обсудили перспективы взаимодействия армий Молдовы и Швеции

Делегация министерства обороны Молдовы находится с визитом в столице Швеции - Стокгольме с 21 по 23 марта.

Как сообщает Инфотаг, в нее вошли специалисты управления политики обороны и планирования обороны и управления международного сотрудничества ведомства. Они обсудили со шведскими коллегами перспективы взаимодействия национальных армий стран, в сфере образования, содействия участию отечественных военнослужащих в международных миротворческих учениях.

Отдельно было обсуждено выполнение Молдовой Резолюции ООН "Женщина, мир и безопасность" о повышении уровня равенства полов в государственных учреждениях республики.