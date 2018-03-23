Требовала деньги за права: в Бельцах задержали аферистку

Оперативники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали в Бельцах женщину, которая вымогала взятки за получение водительских прав.

Как сообщает Инфотаг, она убеждала курсантов частных автошкол, что способна повлиять на решение членов экзаменационной комиссии. За это просила 500 евро.

Следователи НЦБК имею показания на аферистку от двух лиц, но подозревают, что пострадавших было больше. В дополнение к прежде полученным 500 евро, вымогательница требовала еще по 1,5 тыс. леев.

У нее дома нашли документы курсантов, заявивших на нее в НЦБК. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.