В Калифорнии автомобиль протаранил ворота авиабазы

Автомобиль протаранил главные ворота базы ВВС США в Калифорнии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте подразделения.

Инцидент произошел вечером 21 марта на базе "Трэвис", расположенном в округе Солано на северо-западе штата. Сообщается, что автомобиль "получил несанкционированный доступ" на территорию, после чего "врезался и загорелся".

Водитель погиб в огне. Из военнослужащих никто не пострадал, передает РИА Новости.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в автомобиле находились баки с пропаном. По предварительной информации, водитель намеренно поджег автомобиль. Одна из версий случившееся — теракт. К расследованию подключилось ФБР. Личность водителя установлена, но не сообщается.

"Трэвис" — главный грузовой и транспортный военный терминал за западном побережье страны с контингентом семь тысяч человек.