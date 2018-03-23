Раскрыта тайна Атакамского гуманоида

Ученые расшифровали геном мумифицированных останков Атакамского гуманоида.

Мумифицированные останки Атакамского гуманоида были найдены в 2003 году в заброшенном чилийском городке Ла-Нория, где раньше занимались добычей нитратов. Десять пар ребер вместо обычных для человека 12, вытянутая в форме конуса голова — все это наталкивало на мысли о внеземном происхождении.

Странный скелет был продан испанскому коллекционеру и не раз появлялся в документальных фильмах в качестве потенциального свидетельства внеземной жизни. Гарри Нолан, профессор микробиологии и иммунологии Стэнфордского университета, предложил изучить образец. Ученые извлекли ДНК из костей мумии и собрали реальную трагическую историю человека, известного как Ата.

Расшифровка генома показала: Ата была мертворожденной девочкой, которая перенесла мутации в семи генах. Они и вызвали серьезные пороки развития скелета. Дальнейший анализ показал, что ее ДНК наиболее близка другим чилийцам. Возраст останков оценивается в 60 лет. История, которая начиналась как рассказ об инопланетянах, оказалась историей человеческого несчастья. Гарри Нолан считает, что исследование генетических мутаций Атакамского гуманоида может помочь современной медицине, передает Моя планета.