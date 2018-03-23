В Бельцах девушка пыталась свести счеты с жизнью

В Бельцах отговорили от самоубийства 27-ми летнюю уроженку села Корлэтень, Рышканского района. Девушку заметили плачущей на балконе съемной квартиры на 10-ом этаже.

Побеседовав с психологом она согласилась вернуться в дом, но поскользнулась. От падения молодую женщину, которая как выяснилось - фигурантка нескольких уголовных дел, спас глава бельцкого инспектората полиции.

"Причина, подтолкнувшая ее к такому жесту, пока неизвестна. Сейчас с ней работают сотрудники компетентных служб для оказания психологической помощи", сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Бельц, Дина Фомин.