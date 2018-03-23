Ущерб мировой экономике от погоды составил 320 млрд долларов

Изменения климата привели в прошлом году к рекордным мировым финансовым потерям, которые составили $320 млрд, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Потери увеличились из-за чрезвычайно сильных ураганов в Северной Атлантике, муссонных дождей и наводнений на Индийском субконтиненте и сильной засухи в некоторых регионах Африки, отмечает ВМО.



Плохие погодные явления сказались на темпах мирового экономического развития и создали дополнительные проблемы в обеспечении продовольствием, здравоохранении и миграции.



Между тем 2017 г. стал одним из трех самых теплых за всю историю наблюдения и самым теплым за то время, когда климатический феномен "Эль-Ниньо" не оказывал влияния на погоду. Среднемировая температура воздуха поднялась в прошлом году на 1,1 градуса по Цельсию.



"Начало 2018 г. стало продолжением 2017 г.: экстремальные погодные явления снова уносят жизни и разрушают хозяйства. В Арктике наблюдается необычно теплая погода, в то время как густонаселенные регионы Северного полушария страдают от сильного холода и разрушительных зимних ураганов", - отметил генсек ВМО Петтери Таалас. При этом Австралия и Аргентина страдают от сильной жары, Кения и Сомали - от засухи, а южноафриканский город Кейп-Код испытывает острую нехватку воды.



Содержание углекислого газа в атмосфере увеличилось за последние 25 лет с 360 частей на 1 млн до более чем 400 частей. Это означает, что потепление продолжится, как и плохие погодные явления. В предыдущие 800 тыс. лет выбросы диоксида углерода на Земле не превышали 280 частей на 1 млн.



Увеличение температуры поверхности океана привело к возникновению ураганов в Северной Атлантике. Устранение последствий стихии обошлось США в рекордную сумму - $265 млрд, пишет vesti.ru



С 1980 г. растут показатели смертности от болезней, связанных с жарой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), треть населения планеты проживает в регионах, где почти 20 дней в году температура воздуха достигает смертельной для человека отметки.



Изменение климата приводит к массовым переселениям. В 2016 г. 23,5 млн человек покинули свои дома. Большинство из них - жители Азиатско-Тихоокеанского региона, бежавшие от наводнений и ураганов.



