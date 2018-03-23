Освобождены заложники, захваченные игиловцем во Франции: есть жертвы

Освобождены заложники, которых игиловец удерживал в супермаркете французского Треба, там остались лишь преступник и полицейский. Ранее в здании раздались выстрелы. Как передает ТАСС со ссылкой на БФМ ТВ, погибли два человека, столько же были ранены. О состоянии пострадавших пока неизвестно.

Злоумышленник признался в своих связях с ИГ (запрещено в России), а затем и сами террористы этой группировки заявили, что ответственность за теракт лежит на них. Об этом сообщил спутниковый телеканал "Скай ньюс — Арабия".

Глава МВД Франции Жерар Колон решил отправиться на место ЧП, о чем написал в своем Twitter. Премьер Эдуар Филипп тоже направился в Треб.

Как уточняет РИА Новости, по факту захвата заложников, терроризма, убийства и покушения на него возбуждены дела.

За час до захвата магазина в Требе в соседнем Каркасоне водитель попытался задавить и расстрелять четверых полицейских. Один из них был ранен. Есть версия, что оба преступления совершил один и тот же человек.