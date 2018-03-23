В Молдове отменили визовый режим для граждан 33 государств

Парламент принял сегодня законопроект, предусматривающий отмену визового режима при пересечении государственной границы Молдовы гражданами 33 стран.

Поправки к законодательству поддержали 60 депутатов, присутствующих на пленарном заседании, передает Молдпрес.

Среди стран, граждане которых смогут посетить Молдову без виз, числятся Бразилия, Колумбия, Соединенные Штаты Америки, Гватемала, Маршалловы Острова, Панама, Парагвай и Маврикий. Кроме того, 7 из 33 государств в одностороннем порядке отменили визовый режим для граждан Молдовы.

Инициатива будет способствовать экономическому сотрудничеству, привлечению инвестиций, развитию туризма и других приоритетных областей для нашего государства.