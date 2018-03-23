Земельный участок, предназначенный для строительства "Арены Кишинев", останется госсобственностью

Спикер Андриан Канду выступил с уточнениями об "Арене Кишинев": "Земельный участок остается государственной собственностью, меняется лишь его назначение". Так ответил председатель парламента на обвинения либералов в незаконной передаче земли под строительство арены.

Канду отметил, что участок намного больше площади арены, так как необходимо обустроить инфраструктуру, а именно парковку, отель, детские зоны и другие объекты для отдыха.

«Площадь арены составляет от 10 до 15 гектаров. Земельный участок остается государственной собственностью, меняется лишь его назначение. Участок намного больше, потому что необходимо развивать инфраструктуру. Для функциональности арены должны существовать парковка, зоны для детей, отель. Помимо арены должны быть и объекты для детей, как аквапарк, олимпийский бассейн, множество залов для тренировок, выставки, чтобы она была многофункциональной и использовалась круглый год», - сказал Андриан Канду.

Парламент собирается проголосовать сегодня в первом чтении законопроект, который предусматривает изменение назначения земли в 70 гектаров в коммуне Ставчены из сельскохозяйственной в строительную. Строительные работы "Арены Кишинев" должны начаться в июне-июле, после того как на международном конкурсе будет отобран частный подрядчик.

Вместимость многоцелевого зала составит 5000 мест. Кроме того, будут построены помещения для занятий спортом, проведения культурных мероприятий, тренировочная площадка, олимпийский бассейн, теннисный клуб и т. д.