Спикер Андриан Канду выступил с уточнениями об "Арене Кишинев": "Земельный участок остается государственной собственностью, меняется лишь его назначение". Так ответил председатель парламента на обвинения либералов в незаконной передаче земли под строительство арены.
Канду отметил, что участок намного больше площади арены, так как необходимо обустроить инфраструктуру, а именно парковку, отель, детские зоны и другие объекты для отдыха.
«Площадь арены составляет от 10 до 15 гектаров. Земельный участок остается государственной собственностью, меняется лишь его назначение. Участок намного больше, потому что необходимо развивать инфраструктуру. Для функциональности арены должны существовать парковка, зоны для детей, отель. Помимо арены должны быть и объекты для детей, как аквапарк, олимпийский бассейн, множество залов для тренировок, выставки, чтобы она была многофункциональной и использовалась круглый год», - сказал Андриан Канду.
Парламент собирается проголосовать сегодня в первом чтении законопроект, который предусматривает изменение назначения земли в 70 гектаров в коммуне Ставчены из сельскохозяйственной в строительную. Строительные работы "Арены Кишинев" должны начаться в июне-июле, после того как на международном конкурсе будет отобран частный подрядчик.
Вместимость многоцелевого зала составит 5000 мест. Кроме того, будут построены помещения для занятий спортом, проведения культурных мероприятий, тренировочная площадка, олимпийский бассейн, теннисный клуб и т. д.
Комментарии
- Мэрия Кишинева призывает граждан не пользоваться личным транспортом
- В Молдове отменили визовый режим для граждан 33 государств
- Валерий Гилецкий останется вице-спикером парламента
- Толерантности со стороны ДПМ по делу о сбитом ребенке советником-демократом из с. Коржеуць не будет
- Жук утверждает, что отмена обязательной военной службы - сильный предвыборный ход
- Эксперты об обвинениях Вячеслава Негруца относительно ”Prima Casă”: Или он не читал закон, или намеренно говорит не соответствующие истине вещи
- Нэстасе проводит предвыборную компанию в городе Сучава
- Объявлены еще два кандидата на пост мэра столицы
- Тудор Ульяновски и посол США в Молдове Джеймс Петтит обсудили двустороннее сотрудничество
- Цены на газ и электричество в Румынии выросли на 48%
- Дочь Скрипаля приходила в сознание после отравления
- Извергающую дым слониху сняли на видео
- СМИ: Apple готовится представить дешевый iPad
- Генеральный директор Kaufland Romania: «Мы нашли честный и отзывчивый деловой климат в Молдове»
- Собственный остров можно арендовать на Airbnb дешевле чем за 1000 долларов
- Аэропорт в Киеве переименовали
- Африканский ученый "открыл" Марс
- Поклонники обсуждают редкий снимок Аллы Пугачевой
- Израильтянину разрешили развестись с женой-лентяйкой
- В Тихом океане нашли обломки легендарного крейсера, потопленного в 1942 году
- В Польше вышел из тюрьмы человек, отсидевший 18 лет за убийство, которого не совершал
- Пьяная бизнесвумен поставила подножку стюардессе за отказ налить еще
- В Киеве на вокзале мужчину ударили ножом в лицо
- Новые детали взрыва гранаты в столичном магазине
- Продавщица за год своровала колбасы на миллион рублей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба ВВС