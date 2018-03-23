Налоговая служба напоминает: у юридических лиц остались считанные дни для подачи декларации о доходах

Юридические лица имеют в своём распоряжении срок до 26 марта включительно, до 19.00, чтобы представить декларации о подоходном налоге за 2017 год.

Для резидентов Республики Молдова, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также для тех, кто осуществляет профессиональную деятельность в секторе правосудия, подоходный налог взимается с доходов, полученных из любого источника в Республике Молдова и за рубежом, за исключением вычетов и освобождений, на которые они имеют право.



Отчёт о подоходном налоге может быть представлен непосредственно в ГНС или подан в электронном виде. Налоговая ставка, применяемая к доходам юридических лиц, составляет 12%, передает IPN.



Для юридических лиц, занимающихся профессиональной деятельностью (объединённые адвокатские бюро, объединённые медиаторские бюро), а также для лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в секторе правосудия (нотариусы, судебные приставы, адвокаты, уполномоченные управляющие), ставка налога составляет 18%.



Ставка налогообложения, применяемая к доходам индивидуальных предпринимателей, составляет 7%, если сумма полученных доходов составляет до 31 140 леев, и 18%, если доход превышает эту сумму.



Ставка подоходного налога для крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 7%, а для физических лиц, осуществляющих самостоятельную деятельность (в торговле) ставка налога составляет 1%, но не менее 3000 леев в год. Также до 26 марта включительно обязаны представить декларации о подоходном налоге и некоммерческие организации. Ставка налогообложения для них составляет 12%.



Государственная налоговая служба объявляет о продлении на два часа рабочего дня 23 марта. В субботу и воскресенье, 24–25 марта, декларации будут принимать с 8.00 до 15.00. В последний день подачи деклараций, 26 марта, рабочий день будет продлён на два часа.



Для физических лиц (граждан) крайним сроком подачи деклараций о подоходном налоге за 2017 год является 2 мая.