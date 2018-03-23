Юридические лица имеют в своём распоряжении срок до 26 марта включительно, до 19.00, чтобы представить декларации о подоходном налоге за 2017 год.
Для резидентов Республики Молдова, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также для тех, кто осуществляет профессиональную деятельность в секторе правосудия, подоходный налог взимается с доходов, полученных из любого источника в Республике Молдова и за рубежом, за исключением вычетов и освобождений, на которые они имеют право.
Отчёт о подоходном налоге может быть представлен непосредственно в ГНС или подан в электронном виде. Налоговая ставка, применяемая к доходам юридических лиц, составляет 12%, передает IPN.
Для юридических лиц, занимающихся профессиональной деятельностью (объединённые адвокатские бюро, объединённые медиаторские бюро), а также для лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в секторе правосудия (нотариусы, судебные приставы, адвокаты, уполномоченные управляющие), ставка налога составляет 18%.
Ставка налогообложения, применяемая к доходам индивидуальных предпринимателей, составляет 7%, если сумма полученных доходов составляет до 31 140 леев, и 18%, если доход превышает эту сумму.
Ставка подоходного налога для крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 7%, а для физических лиц, осуществляющих самостоятельную деятельность (в торговле) ставка налога составляет 1%, но не менее 3000 леев в год. Также до 26 марта включительно обязаны представить декларации о подоходном налоге и некоммерческие организации. Ставка налогообложения для них составляет 12%.
Государственная налоговая служба объявляет о продлении на два часа рабочего дня 23 марта. В субботу и воскресенье, 24–25 марта, декларации будут принимать с 8.00 до 15.00. В последний день подачи деклараций, 26 марта, рабочий день будет продлён на два часа.
Для физических лиц (граждан) крайним сроком подачи деклараций о подоходном налоге за 2017 год является 2 мая.
Комментарии
- Генеральный директор Kaufland Romania: «Мы нашли честный и отзывчивый деловой климат в Молдове»
- Турция заинтересована в укреплении торгово-экономических отношений с Молдовой
- Молдова наращивает экспорт алкогольной продукции
- Родственники посмертно награжденных лиц будут получать пособия
- Промышленное производство в Молдове растет
- Правительство утвердило размер индексации пенсий с 1 апреля
- Kaufland планируют открыть в Кишинёве три супермаркета
- Установлены новые максимальные цены на горючее
- В Молдове стали заключать больше страховых контрактов
- Налоговая инспекция начинает проверки по всей стране для выявления неофициального трудоустройства
- Дочь Скрипаля приходила в сознание после отравления
- Извергающую дым слониху сняли на видео
- СМИ: Apple готовится представить дешевый iPad
- Генеральный директор Kaufland Romania: «Мы нашли честный и отзывчивый деловой климат в Молдове»
- Собственный остров можно арендовать на Airbnb дешевле чем за 1000 долларов
- Аэропорт в Киеве переименовали
- Африканский ученый "открыл" Марс
- Поклонники обсуждают редкий снимок Аллы Пугачевой
- Израильтянину разрешили развестись с женой-лентяйкой
- В Тихом океане нашли обломки легендарного крейсера, потопленного в 1942 году
- В Польше вышел из тюрьмы человек, отсидевший 18 лет за убийство, которого не совершал
- Пьяная бизнесвумен поставила подножку стюардессе за отказ налить еще
- В Киеве на вокзале мужчину ударили ножом в лицо
- Новые детали взрыва гранаты в столичном магазине
- Продавщица за год своровала колбасы на миллион рублей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба ВВС