Мэрия Кишинева призывает граждан не пользоваться личным транспортом

В течение дня муниципальные службы будут менять график работы, в зависимости от погодных условий.Чтобы избежать дорожных пробок при расчистке улиц от снега, мэрия Кишинева призывает граждан не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости.

Столичная мэрия призывает жителей города, по возможности, не выходить из дома, а также не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости из-за сильного снегопада. Таким образом, местные власти пытаются избежать дорожных пробок на улицах.

В настоящее время 20 спецмашин Exdrupo разбрасывают противогололедный материал на столичных дорогах. Кроме того, Управление жилищно-коммунального хозяйства использует 12 машин HACO для расчистки тротуаров от снега, а сотрудники муниципальных предприятий по управлению жилищным фондом занимаются расчисткой остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

В течение дня муниципальные службы будут менять график работы, в зависимости от погодных условий.

Власти потребовали, чтобы физические лица и предприниматели очистили от снега тротуар, прилегающий к недвижимости, которыми они владеют или управляют, чтобы избежать образования гололеда, читать далее https://www.kp.md/daily/26809/3845527/