В России выбрали названия новым видам оружия

Минобороны РФ подвело итоги конкурса по выбору названия для новых видов оружия, о которых рассказал президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Так, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой получила название Буревестник. По данным сайта Минобороны РФ, за него проголосовали 34,8% участников конкурса. Для ракеты также предлагались названия Пальмирa (почти 33% голосов) и Сюрприз (32,5%).

Подводный беспилотник с ядерной энергетической установкой, способный нести ядерные боеприпасы, получит название Посейдон. Этот вариант набрал 36,9% голосов. Также участники конкурса голосовали за названия Аврора (32,5%) и Прибой (примерно 30,5%).

Новый российский боевой лазерный комплекс назовут Пересвет – 40,8% голосов. Также предлагались варианты Василиск (30,6%) и Блик (28,5%), передает korrespondent.net.

1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о новых видах оружияво время выступления с посланием Федеральному собранию. Тогда же он предложил запустить интернет-голосование по выбору названий для них.