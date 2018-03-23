Актер уличил в лицемерии обвинивших Вайнштейна женщин

Актер и режиссер Винсент Галло обвинил актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоуэн в лицемерии. Речь идет об обвинениях в изнасиловании, которые женщины высказали Харви Вайнштейну. Об этом пишет Page Six.

Галло отметил, что сам когда-то пошел на конфликт с Вайнштейном, находясь в отношениях с Ардженто.

"Я помню, как угрожал Харви Вайнштейну за то, что, по словам Азии, он с ней сделал", - отметил он.

Также актер подчеркнул, что из-за этого скандальный продюсер принялся вредить ему "везде, где можно", сделав в Голливуде персоной нон-грата, передает korrespondent.net.

"Мой конфликт с ним стоил мне очень дорого. И, естественно, я почувствовал себя ужасно, когда Азия не поддержала меня, отказалась от своих слов и продолжила работать с ним, поддерживая личные отношения", - заявил Галло.

Что касается Роуз Макгоуэн, то, по словам актера, она бы могла избежать многих инцидентов с продюсером при условии, что не взяла бы у него 100 тысяч долларов.

Винсент Галло также добавил, что не отрицает вины Вайнштейна. Однако не видит повода так превозносить этих двух актрис.