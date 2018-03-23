Румынский певец завербовал жительницу Молдовы для занятия проституцией

Органы правопорядка соседней страны задержали знаменитого в Румынии исполнителя манеле Дани Мокану.

Как сообщает пресс-служба Управления по расследованию организованной преступности и терроризма в Румынии, молдаванка и ранее занималась проституцией в Ирландии и Дублине, а с 2016 года её отравили в Лондон. Она и другие девушки лёгкого поведения проживали в съёмных помещениях, которые им предоставляли члены преступной группировки. В каждой квартире находилось максимум 3 женщины, а их контролировали доверенные лица лидера группировки.

Для каждой проститутки создавалась учётная запись на сайтах объявлений, с помощью которых они предлагали свои услуги за определённую плату. Все растраты покрывали лидеры группировки, используя банковский счёт. Полученные деньги за сутенёрство передавали в Румынию через посредников, которые часто путешествовали в Англию.

Румынский певец совместно со своим братом вошли в преступную схему с 2016 года, тогда они и завербовали жительницу Молдовы. Стоит отметить, что сутенёры в вербовке использовали хитрый метод “loverboy”, то есть поддерживали любовные отношения с проститутками, устанавливая эмоциональные связи, и использовали их в своих целях.

На обвинения прокуроров певец снял новый клип под названием “Обвиняемый”, в котором поёт о своей невиновности. На данный момент он находится на свободе под судебным контролем, пишет aif.md



