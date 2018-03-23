Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы за предметы с военной символикой РФ

В международном пункте пропуска Кучурган-авто украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, который перевозил товары с символикой Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила Государственная пограничная служба соседнего государства.

В пункт пропуска прибыл микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Тирасполь, передает korrespondent.net. Во время проверки пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле вещи и канцелярские принадлежности с символикой Вооруженных сил Западного военного округа РФ, а именно наручные часы, настенные календари, грамоты, брошюра Основы победы в бою и другое.

По словам водителя, предметы он перевозил как посылку, которая ему не принадлежит. По данному факту проинформированы соответствующие правоохранительные органы Украины. Обнаруженные вещи изъяли.