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Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы за предметы с военной символикой РФ
15:18, 23 Mar 2018
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В международном пункте пропуска Кучурган-авто украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, который перевозил товары с символикой Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила Государственная пограничная служба соседнего государства.

В пункт пропуска прибыл микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Тирасполь, передает korrespondent.net. Во время проверки пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле вещи и канцелярские принадлежности с символикой Вооруженных сил Западного военного округа РФ, а именно наручные часы, настенные календари, грамоты, брошюра Основы победы в бою и другое.

По словам водителя, предметы он перевозил как посылку, которая ему не принадлежит. По данному факту проинформированы соответствующие правоохранительные органы Украины. Обнаруженные вещи изъяли.




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