Ученые рассказали, когда люди смогут общаться при помощи телепатии

Нейрохирург из Вашингтонского университета Эрик Лейтардт рассказал MIT Technology Review о том, когда люди смогут обмениваться мыслями при помощи телепатии, пишет The Independent.

В задачи Лейтардта как исследователя входит понимание ограниченности возможностей мозга и обнаружение технологических путей их преодоления.

Эксперт уверен, что в ближайшем будущем появится возможность имплантировать в мозг устройство, работающее по принципу смартфона. По его словам, развитие технологий уже скоро позволит поместить технологии переносных компьютеров в "рисовое зерно", пишет ren.tv

Имплантация компьютерного интерфейса в мозг стала бы настоящим эволюционным прорывом для человечества, уверен хирург. Все это зависит от фундаментальных разработок и исследований в области кодов, которые использует человеческий мозг для обработки информации.