Из-за сильного снегопада в Молдове на некоторых участках дорог ограничили движение

Из-за сильного снегопада заблокированы некоторые дороги в четырех населенных пунктах Кантемирского района (Шамалия, Антонешты, Баймаклия и Еникей ) и прииостановлено движение на трассе Кишинёв-Леушены.

Также на некоторых участках молдавских дорог было остановлено движение крупнотоннажного транспорта.

По данным полиции, речь идет об участках:

- Гагаузия, трасса M3, 178-й км, выезд из Вулканешт в направлении Джурджулешть.

- Гагаузия, трасса R28, населенный пункт Буджак в направлении Кишинева

- Чимишлийский район, трасса G123, между населенными пунктами Порумбень и Валя Пержей

- Чимишлия, улица Четатя Албэ

- Кагул, трасса R-34, 149-й км, село Вэлень

- Новоаненский район, трасса R-30 0-й км, в направлении Каушан

Были сформированы три оперативные группы спасателей, которые следят за ситуацией на трассах: Кишинев – Новые Анены – Штефан-Водэ, Кишинев – Хынчешты – Леова – Кантемир - Кагул, Кишинев – Чимишлия – Комрат.

В центральных и южный районах страны до вечера объявлен желтый код метеоопасности в связи с сильными снегопадами. Также, по данным синоптиков, на большей части страны среднесуточная температура воздуха на 6-8 градусов ниже климатической нормы.