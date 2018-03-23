Селфи на высоте: пилоты играли со Snapchat во время управления самолетом с пассажирами

Пилоты авиакомпании EasyJet игрались с приложением Snapchat на высоте девять тысяч метров в самолёте, полном пассажиров. Как сообщает The Sun, инцидент произошёл во время полёта из Парижа в Мадрид, а фотографии были опубликованы в инстаграм-аккаунте капитана Майкла Кастелуччи.

Капитан воздушного судна также снимал, как второй пилот танцует, сидя за штурвалом. При этом лётчики не смотрят на элементы управления самолётом и не следят за обстановкой за бортом через переднее стекло.

Как пишет life.ru, в авиакомпании заверили, что угрозы безопасности пассажиров не было, однако отметили, что с пилотами будут проведены разъяснительные беседы. Аккаунт капитана самолёта недоступен.