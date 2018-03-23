О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Стало известно, где пройдет свадьба принца Гарри и Меган Маркл
// фото: Униан
15:50, 23 Mar 2018
просмотров 65 | комментариев 0

Гостям свадьбы принца Гарри и Меган Маркл разосланы приглашения.

«Гости приглашаются на службу в часовню Святого Георгия и обед в зале Святого Георгия, который даст Ее Величество королева. Позже, тем же вечером, около 200 гостей приглашаются на прием во Фрогмор-хаузе, организованный принцем Уэльским»., пишет Газета.

Фрогмор-Хаус, особняк XVII века, находится на расстоянии около 2 км от Виндзорского замка. В настоящий момент в нем никто не живет, однако здание используется королевской семьей для проведения мероприятий. Для широкой публики особняк открывают на три дня в году.







Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня вы будете душой компании. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет напряженным с самого утра. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Как узнать, что о вас известно "Фейсбуку"
журналисты,
Русская служба ВВС
Loading...