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Турция заинтересована в укреплении торгово-экономических отношений с Молдовой
// фото: moldpres.md
15:51, 23 Mar 2018
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Турция выразила заинтересованность в укреплении торгово-экономических связей и реализации инвестиционных проектов в Молдове. В ходе официальной встречи в Стамбуле с министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи отметил, что его страна выступает за укрепление торгово-экономических связей и использование взаимных инвестиционных возможностей.

Министр Турции подчеркнул, что коммерческое партнерство с Молдовой имеет многообещающий потенциал. Встреча чиновников состоялась в рамках Экономического форума Молдова-Турция, который проходит в Стамбуле, передает Молдпрес.

Кирилл Габурич оценил, как успех реализацию Соглашения о свободной торговле между двумя странами, который вступил в силу 1 ноября 2016 года, и который направлен на взаимное развитие двусторонних торгово-экономических отношений, расширение торгового обмена, а также на создание условий для привлечения инвестиций, в частности, для развития совместных инвестиций в обеих странах. По словам министра экономики, для Молдовы чрезвычайно важно привлечение иностранных инвестиций, особенно в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, в энергетический сектор, в том числе в выявлении альтернативных  источников энергии.

«Обеспечение защиты инвестиций и привлекательного бизнес-климата с рядом преимуществ для потенциальных инвесторов является приоритетом правительства Республики Молдова для развития национальной экономики, стабильности и предсказуемости бизнес-среды. Турецкие инвесторы создали ряд успешных компаний, в том числе в области пищевой промышленности, мобильной телефонии, здравоохранения и гостиничной индустрии. Турецкий бизнес очень привлекателен и в АТО Гагауз-Ери»,- сказал Кирилл Габурич.

Стороны подчеркнули важность организации заседания Межправительственной комиссии по молдавско-турецкому сотрудничеству в таких областях, как: торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, развития малых и средних предприятий, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и защиты окружающей среды.

В рамках Экономического форума Молдова-Турция, молдавский министр представил приоритеты правительства в области привлечения инвестиций, продвижения экспорта, а также в области развития национальной экономики. «Модернизация инфраструктуры, защита инвестиций, сокращение административных барьеров для экономической деятельности, содействие трансграничной торговле, улучшение налогового и таможенного контроля, сокращение числа контролирующих учреждений, сокращение числа разрешительных документов – являются стратегическими целями на повестке дня Министерства экономики и инфраструктуры для обеспечения прозрачной и корректной бизнес-среды», - сказал Кирилл Габурич.

На Форуме было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией деловых людей Молдовы и Союзом торговых палат и товарных бирж Турции.




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