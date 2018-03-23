Захвативший заложников во Франции перед нападением угнал машину и убил водителя

Телеканал BFMTV узнал о событиях, которые предшествовали захвату заложников в коммуне Треб на юге Франции. Оказалось, что перед тем, как ворваться в супермаркет, преступник убил автомобилиста и забрал его машину.

"Он выстрелил в голову водителя машины Opel белого цвета. На этой машине он поехал к супермаркету, где убил двух человек и удерживал группу заложников", — сообщил журналист, работающий на месте событий.

Таким образом, число жертв атаки увеличилось до трёх.

Напомним, около 11:30 по местному времени неизвестный с оружием, который позже назвал себя солдатом ИГИЛ*, ворвался в магазин во французском департаменте Од и захватил заложников. Позже они были освобождены, а преступник, по имеющейся информации, застрелен.

Ранее стали известны требования захватчика. Он настаивал на освобождении Салаха Абдеслама — одного из главных организаторов террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года, при которых были убиты 130 человек.