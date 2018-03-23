Скорая сбила пешеходов на переходе в Москве. ВИДЕО

Машина скорой помощи сбила несколько человек на пешеходном переходе в столичном районе Бирюлево Восточное

"На пересечении 6-й Радиальной и Липецкой улиц автомобиль скорой помощи сбил пешеходов на регулируемом пешеходном переходе. Один из пострадавших госпитализирован, еще одному помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Источник отметил, что машина скорой помощи ехала на большой скорости с включенными проблесковыми маячками. Был ли включен звук сирены, собеседник не уточнил.

На кадрах видно, что карета скорой помощи сбивает толпу людей, которые переходят дорогу. Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека, однако на видео заметно, что их число может быть значительно больше, пишет life.ru