В Нью-Йорке на съемочной площадке нового фильма Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин" погиб пожарный.
37-летний Майкл Дэвидсон прибыл по вызову в составе своей пожарной бригады на возгорание в Гарлеме, на Манхэттене, где в ночь с 22 на 23 марта произошел пожар в здании, в помещении которого шли съемки фильма.
Пожар начался в то время, когда в доме находилась съемочная группа во главе с Эдвардом Нортоном, который в этом фильме выступает и в роли режиссера, и в роли актера. Они снимали одну из ночных сцен. Действие фильма "Сиротский Бруклин" разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов, и съемочная группа работает в Гарлеме уже около двух недель, воссоздав на улицах Нью-Йорка Бруклин полувековой давности с вывесками и ретро-автомобилями.
Когда десятки пожарных прибыли к месту происшествия, из окон здания уже вылетали огромные языки пламени. Открытый огонь бушевал на втором этаже. Вся съемочная группа успела покинуть место пожара еще до приезда всех экстренных служб города. Во время схватки с огнем Майкл Дэвидсон по какой-то причине отделился от своей команды, а когда его нашли, он уже был без сознания. Он получил сильные ожоги и отравление угарным газом. Раненого доставили в ближайшую больницу, однако там врачи констатировали его смерть, сообщает The Guardian.
По данным издания, в процессе ликвидации возгорания серьезные ожоги получили еще двое пожарных, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, легкие ранения и ожоги получили еще три человека, но их жизни вне опасности. Были ли эти люди пожарными или гражданскими, не сообщается. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выразил свои соболезнования в связи с трагедией. У погибшего остались четыре малолетних ребенка - три дочери в возрасте семи, трех лет и одного года, а также шестилетний сын. Майкл Дэвидсон был потомственным пожарным, проработавшим на этой службе около 15 лет. Его отец Роберт Дэвидсон также всю жизнь был пожарным, а сейчас находится на пенсии.
"Сиротский Бруклин" - вторая режиссерская работа Нортона. Фильм основан на одноименном романе Джонатана Летема, который рассказывает о детективе с синдромом Туретта, расследующем убийство своего наставника. Нортон сам занимался адаптацией романа и играет в фильме главную роль детектива Лайонела Эссрога. В фильме также снимаются Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Уиллем Дефо и другие. Выход картины намечен на 2019 год, передает newsru.com.
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Русская служба ВВС