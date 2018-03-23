Американские учёные собираются взорвать астероид

Астероид 101955 Bennu, размер которого больше, чем Empire State Building в Нью-Йорке, может столкнуться с Землей уже в 2135 году. Энергия кинетического удара огромного космического объекта, по расчётам учёных, составит не менее 1200 мегатонн — это в 80 тысяч раз больше, чем мощность сброшенных на Хиросиму и Нагасаки атомных бомб.

Для того чтобы отклонить астероид от траектории столкновения с планетой, сотрудники национальной лаборатории Лоуренса Ливермора решили создать специальный космический "таран" — сверхмощную ракету HAMMER (Hypervelocity Astoid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle), на которую можно загрузить даже ядерный заряд. Этот корабль, по мнению учёных, может отклонить 500-метровый астероид и даже способен частично его разрушить, пишет life.ru

При этом симуляции специалистов NASA на основе траекторных показателей потенциально опасных тел свидетельствуют о том, что в "зоне досягаемости" Земли находится 2,5 тысячи крупных космических объектов размером от 140 до 350 метров.