Генеральный директор Kaufland Romania: «Мы нашли честный и отзывчивый деловой климат в Молдове»

Деловой климат в Молдове является честным и отзывчивым, а власти открыты и с вниманием относятся как к иностранным, так и к местным инвесторам. Об этом заявил генеральный директор Kaufland Romania Марко Хессл в интервью для Mold-street.com.

«На протяжении последних лет я наблюдал за рынком Республики Молдова, и могу сказать, что у нее активное и открытое для бизнеса правительство, что напрямую связано с Соглашением об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом, которое подразумевает согласование национального законодательства с европейским. Это предоставляет как нам, так и другим иностранным инвесторам надежную правовую базу путем создания благоприятных условий для деятельности иностранного предпринимателя, предоставляя такие же льготы, как и отечественному, продвигая справедливый, прозрачный и предсказуемый климат», - отметил представитель Kaufland. Говоря о государственной поддержке предпринимателям, генеральный директор Kaufland Romania заявил, что в Республике Молдова к компании отнеслись, как к стратегическому инвестору страны. «Мы нашли здесь честный и отзывчивый деловой климат, получив профессиональную поддержку в том, что касается наших планов по расширению. Такое отношение позволяет нам инвестировать с уверенностью в эту страну. Для нас, как для любого крупного инвестора, крайне важно верить в стабильность и предсказуемость рынка, на котором мы работаем», - пояснил Марко Хессл. Он также сказал, что был приятно удивлен, обнаружив, что на уровне премьер-министра действует специальная платформа, которая обеспечивает прямой диалог между бизнесом и государственными учреждениями. «Я понял, что ряд проблем не только можно напрямую довести до сведения властей, но и обсудить их самым прозрачным образом», - заключил генеральный директор Kaufland Romania. Кaufland - один из крупнейших европейских ритейлеров с более чем 1250 магазинами в семи странах. Компания планирует инвестировать более 100 миллионов евро в первые три года своей деятельности в Республике Молдова. В то же время в ближайшие пять лет будет создано не менее 1000 рабочих мест. А в будущем, ежегодные инвестиции компании составят 30-50 миллионов евро.

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