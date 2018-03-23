Компания Apple 27 марта готовится провести очередное мероприятие, на котором состоится презентация бюджетного iPad. Об этом пишет The Verge.
Мероприятие будет посвящено "новым творческим идеям для учителей и учеников". Устройство, которое вероятно покажет компания, укомплектовано образовательным ПО. По слухам, его стоимость составит около 259 долларов.
Известно, что изначально сообщалось о бюджетном MacBook, который должен был быть представлен на будущем мероприятии. Однако, по информации издания, он все еще находится в разработке. Ожидается, что он заменит MacBook Air, пишет korrespondent.net
Ранее сообщалось, что компания Apple создала свои первые дисплеи. Первая партия дисплеев MicroLED, которые превосходят нынешние OLED, очень небольшая. Дисплеи предназначены для будущих iPhone.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба ВВС