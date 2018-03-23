СМИ: Apple готовится представить дешевый iPad

Компания Apple 27 марта готовится провести очередное мероприятие, на котором состоится презентация бюджетного iPad. Об этом пишет The Verge.

Мероприятие будет посвящено "новым творческим идеям для учителей и учеников". Устройство, которое вероятно покажет компания, укомплектовано образовательным ПО. По слухам, его стоимость составит около 259 долларов.

Известно, что изначально сообщалось о бюджетном MacBook, который должен был быть представлен на будущем мероприятии. Однако, по информации издания, он все еще находится в разработке. Ожидается, что он заменит MacBook Air, пишет korrespondent.net

Ранее сообщалось, что компания Apple создала свои первые дисплеи. Первая партия дисплеев MicroLED, которые превосходят нынешние OLED, очень небольшая. Дисплеи предназначены для будущих iPhone.