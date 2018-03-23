Дочь Скрипаля приходила в сознание после отравления

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленная вместе с ним в Великобритании, ненадолго приходила в себя. Об этом пишет в пятницу, 23 марта, британская газета The Times.

По информации издания, 33-летняя Юлия, предположительно, очнулась вскоре после того, как ее доставили в больницу Солсбери 4 марта. Однако после она снова впала в кому. Ее 66-летний отец все это время оставался без сознания.

Ранее сообщалось, что умственные способности Сергея и Юлии могут быть нарушены после отравления нервно-паралитическим веществом.

До этого британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры. По данным источников, экспертиза подтвердила наличие в пробах нервно-паралитического вещества, пишет lenta.ru

Отравление шпиона и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к преступлению. 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией. Москва в ответ выслала 23 сотрудника британской дипмиссии.