Шторм на северо-востоке США: три человека погибли, 100 тысяч домов остались без электричества

Снежный шторм "Тоби", который прошел по северу-востоку США, привел к гибели трех человек.

Пожилая женщина погибла в штате Нью-Джерси, в Нью-Йорке один человек погиб в результате ДТП. Третьей жертвой непогоды стала жительница города Беллмор.

Также отмечается, что из-за шторма более 100 тысяч домов остались без электричества, в регионе закрыты школы и государственные учреждения, пишет УНИАН.

Напомним, очередной снежный шторм обрушился на Нью-Йорк (США). В трех аэропортах города отменили более 2000 рейсов, во всех общественных школах приостановлены занятия.