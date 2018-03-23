Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сегодня представило отчет за 2017 год о реализации многолетнего Национального плана контроля на 2016-2020 годы. На заседание также были приглашены представители бизнес-сообщества, которые получили ответы на некоторые проблемы, затронутые в отчете.
В этой связи президент Ассоциации молдавских производителей молока Каролина Линте коснулась скандала с молочной продукцией, который произошел в начале этого года. «Помимо качества, контрольные органы также выявили ряд экономических, торговых и финансовых проблем у производителей молочной продукции, которых в большинстве своем не поддерживают ни власти, ни доноры», - подчеркнула Линте.
В то же время она отметила, что молокозаводы обязаны соблюдать все европейские нормы и принципы в данной области, однако для этого им нужна поддержка внешних доноров, пишет МОЛДПРЕС
В свою очередь, некоторые присутствовавшие на заседании производители мяса призвали руководство ANSA выдвинуть инициативы по сокращению импорта мяса, чтобы местные производители могли развиваться. На это генеральный директор ANSA Георге Габерь сказал, что данный вопрос включен в повестку дня ведомства, а в ближайшем будущем будут приняты соответствующие решения. «Наш мониторинг показал, что многие местные производители соблюдают европейские требования и отвечают всем правилам, начиная с инкубации и заканчивая бойней. Поэтому в кратчайшие сроки мы встретимся за столом переговоров, чтобы решить вопросы в пользу отечественных производителей», - заверил Габерь.
Кроме того, некоторые предприятия возразили против усиления контроля ANSA. Заместитель директора агентства Ион Тома объяснил, что действительно только в 2017 году количество необъявленных контрольных мер увеличилось на 30%. «Все это связано с тем, что мы упростили процедуры регистрации и деятельности предприятий пищевой промышленности, а проверки позволят нам держать ситуацию под контролем и предотвращать различные опасности, связанные с несоблюдением правил безопасности продуктов питания», - отметил Тома.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов – национальный орган, ответственный за осуществление государственной политики в области регулирования и контроля безопасности пищевых продуктов в областях ветеринарии, животноводства, защите растений и фитосанитарного карантина, контроля семян, качестве первичной продукции, продуктов питания и кормов для животных. Агентство было создано в 2013 году после реорганизации путем слияния нескольких учреждений с функциями контроля и надзора в области безопасности пищевых продуктов.
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Русская служба ВВС