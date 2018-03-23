Опубликованы фото разрезанного пополам круизного лайнера

Сделаны удивительные фотографии круизного лайнера «Дух серебра», когда его разрезали на две части, чтобы увеличить на 15 м и создать места для еще 68 пассажиров. Также появится новая зона для аэробики. Работа проводилась в сухом доке в Палермо, Сицилия.

Расширение стоило более £50,1 млн, и еще дополнительные крупные суммы будут потрачены на ремонт новых роскошных номеров люкс. Уже 6 мая корабль будет полностью готов и отправится в семидневный круиз между Римом и Барселоной, билеты будут стоить от £4500. Новая длина корабля составит 210,6 м, и в нем будет 608 пассажирских мест, пишет moya-planeta.ru.

Старая мебель и детали круизного корабля, включая диваны, стулья, занавески и компьютеры, были загружены на 11 контейнеров и будут пожертвованы группам социального обеспечения на Крите, Греция.