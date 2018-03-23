Организатора взрыва в метро в Лондоне приговорили к пожизненному заключению

Восемнадцатилетний выходец из Ирака Ахмед Хассан Мохаммед Али в пятницу был осужден пожизненно за организацию взрыва на станции лондонского метро Parsons Green. Решение принял лондонский уголовный суд Олд Бейли.

Мужчина также осужден за покушение на убийство 51 пассажира метро. Пятнадцатого сентября прошлого года в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный инцидент стал пятым по счету терактом в 2017 году, пишет РИА Новости.

Восемнадцатилетний Али ранее заявил, что невиновен по обоим пунктам обвинения: Али обвинялся в попытке убийства и в использовании химического вещества для взрыва с целью убийства.







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