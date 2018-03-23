На красной дорожке Каннского фестиваля запретили селфи

На красной дорожке Каннского кинофестиваля, который пройдет с 8 по 19 мая этого года, запретили делать селфи. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Директор мероприятия Тьерри Фремо в интервью журналу Film francais объяснил причины данного запрета.

"Беспорядок, который провоцирует практика селфи, мешает не только церемонии красной дорожки, но и фестивалю в целом", - отмечает Фремо.

Он также выразил мнение, что селфи приземляет значимость Каннского фестиваля, делая его более тривиальным, пишет korrespondent.net.

Известно, что Тьерри Фремо изначально был противником селфи, называя эту практику "смешной и гротескной". Однако до этого момента все его попытки остановить селфи-любителей не имели большого успеха.