НБМ передал финальный отчет Кролл Прокуратуре по борьбе с коррупцией

Национальный банк передал Прокуратуре по борьбе с коррупцией финальный отчет Кролл. НБМ получил его в начале марта.





Как выяснили следователи, в 2012-2014 годах из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială с помощью преступной схемы вывели по меньшей мере 600 миллионов долларов. Под видом кредитов деньги перевели на счета компаний, которые контролировал мэр города Оргеев Илан Шор. Затем средства поступили в два латвийских банка.



Часть денег возвращалась в Молдову и направлялась на оплату кредитов. Это позволяло сохранять работоспособность преступной схемы. Но основные суммы выводились - через офшоры в Белизе и Панаме.



Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией подписал договор о неразглашении информации, которая содержится в отчете Kroll. Она может использоваться только в следственных целях.



Прокуратура открыла 107 уголовных дел по фактам нанесения трем банкам ущерба на 16 миллиардов леев. 13 дед были переданы в суд. Приговоры вынесены в отношении 22 граждан и одного предприятия.





