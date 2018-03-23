Либерально-демократическая партия поддерживает идею о выдвижении единого проевропейского кандидата на досрочных выборах мэра столицы. Вопрос обсудило накануне Политбюро ЛДПМ, а вскоре политформирование представит окончательное решение.
Определить сообща и выдвинуть единого кандидата проевропейским партиям предложила ДПМ. Ее лидер Влад Плахотнюк назвал это единственным шансом выиграть гонку за пост мэра столицы.
До сих пор о намерении выдвинуть собственных кандидатов сообщили пять партий. От "Платформы достоинство и правда" собирается баллотироваться Андрей Нэстасе, от либералов - Валериу Мунтяну. от социалистов - Ион Чебан. Партию Шора представит Регина Апостолова, а "Democrația acasă" - Василий Костюк.
Комментарии
- Мэрия Кишинева призывает граждан не пользоваться личным транспортом
- Земельный участок, предназначенный для строительства "Арены Кишинев", останется госсобственностью
- В Молдове отменили визовый режим для граждан 33 государств
- Валерий Гилецкий останется вице-спикером парламента
- Толерантности со стороны ДПМ по делу о сбитом ребенке советником-демократом из с. Коржеуць не будет
- Жук утверждает, что отмена обязательной военной службы - сильный предвыборный ход
- Эксперты об обвинениях Вячеслава Негруца относительно ”Prima Casă”: Или он не читал закон, или намеренно говорит не соответствующие истине вещи
- Нэстасе проводит предвыборную компанию в городе Сучава
- Объявлены еще два кандидата на пост мэра столицы
- Тудор Ульяновски и посол США в Молдове Джеймс Петтит обсудили двустороннее сотрудничество
- В Киеве арестовали Савченко на два месяца
- Китайцы сделали внедорожник в стиле бэтмобиля ценой около 3,8 млн долларов
- Цирки Швейцарии могут остаться без диких зверей
- Сильвия Раду опротестовала решение о восстановлении Игоря Гамрецкого в должности: Уголовникам нечего делать в мэрии
- Британский ученый ищет средневековые чудеса по древнему манускрипту. И находит
- В Молдове отменили визовый режим для граждан 33 государств
- На юге Молдовы и в Одесской области выпал оранжевый снег. ВИДЕО
- Красная Поляна оправдала свое название: Сочи накрыла пыльная буря и розовый снег
- Моника Бабук рассказала, какие изменения ждут систему образования
- Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы за предметы с военной символикой РФ
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба ВВС