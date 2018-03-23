При захвате заложников на юге Франции пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате серии нападений во французском департаменте Од на юге страны в пятницу, передает телеканала BFMTV.

Трое пострадавших, в том числе подполковник жандармерии, обменявший себя на заложников в супермаркете в коммуне Треб, находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что череда атак унесла жизни трех человек, пишет РИА Новости

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркассоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ*.







