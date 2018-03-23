В Южной Корее по вечерам будут принудительно отключать компьютеры

Власти Южной Кореи не дадут гражданам перерабатывать. Чиновники из Сеула приняли закон, согласно которому рабочие компьютеры по пятницам будут отключать ровно в 20:00. Эксперимент по борьбе с трудоголизмом стартует в конце марта, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Тридцатого марта рабочие компьютеры в Сеуле отключат в восемь вечера, а уже в апреле это начнут делать на полчаса раньше. В мае – на час, в 19:00.

Интересно, что 67,1 процента трудоустроенных граждан Южной Кореи с этой инициативой не согласны. Помимо закона о принудительном отключении компьютеров, в Южной Корее было решено сократить количество рабочих часов в неделю с 68 до 52.

В среднем корейцы трудятся примерно на тысячу часов в год больше граждан других стран. Азиаты проводят на работе около 2739 часов за 12 месяцев, пишет vesti.ru

Ранее сообщалось, что чересчур трудолюбивому пекарю из Франции пришлось заплатить за это крупный штраф.