Молодой кенгуру попытался соблазнить флажок на поле для гольфа. Видео

Неожиданного внимания со стороны любвеобильного кенгуру удостоился… торчащий из лунки флажок на поле для гольфа в австралийском штате Квинсленд. Место клюшки в руках оказавшего поблизости игрока тут же занял телефон с включенной камерой — столь трогательные ухаживания оказались интересней, чем тренировка.

"Я ударила по мячу и только потом заметила направлявшегося к лунке кенгуру. Что мне оставалось делать? Сделала пару фотографий, но тут поняла, что он собирается проделать что-то странное, так что я нажала на запись", — описала произошедшее 20 марта в городе Тевантин Беттина Хаммант.

Она высказала предположение, что игры с флажком стали для молодого самца своеобразной репетицией перед встречей с самкой, поскольку у кенгуру сейчас наступил брачный период.

Флажок на соблазнительный танец не клюнул, хотя зверю и не дали исполнить его до конца — его спугнул смех женщины, после чего животное покинуло поле, пишет vesti.ru.