Неожиданного внимания со стороны любвеобильного кенгуру удостоился… торчащий из лунки флажок на поле для гольфа в австралийском штате Квинсленд. Место клюшки в руках оказавшего поблизости игрока тут же занял телефон с включенной камерой — столь трогательные ухаживания оказались интересней, чем тренировка.
"Я ударила по мячу и только потом заметила направлявшегося к лунке кенгуру. Что мне оставалось делать? Сделала пару фотографий, но тут поняла, что он собирается проделать что-то странное, так что я нажала на запись", — описала произошедшее 20 марта в городе Тевантин Беттина Хаммант.
Она высказала предположение, что игры с флажком стали для молодого самца своеобразной репетицией перед встречей с самкой, поскольку у кенгуру сейчас наступил брачный период.
Флажок на соблазнительный танец не клюнул, хотя зверю и не дали исполнить его до конца — его спугнул смех женщины, после чего животное покинуло поле, пишет vesti.ru.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба ВВС